В США признали умершими семь миллионов жителей

Служба социального обеспечения США за последние три недели признала умершими около семи миллионов американцев возрастом 120 лет и старше, которые ранее числились живыми. Об этом говорится в заявлении на странице департамента государственной эффективности (DOGE) в соцсети X.

В департаменте пояснили, что Служба социального обеспечения «проводит крупную очистку своих данных».

«Примерно семь миллионов владельцев номеров социального страхования, возраст которых более 120 лет, признаны умершими», - пояснили в DOGE.

По оценке департамента госэффективности, осталось еще около пяти миллионов человек, которых уже может не быть в живых, но они получают выплаты. В DOGE заверили, что работа с персональными данными американцев будет продолжена.

Ранее глава департамента эффективности государственного управления США Илон Маск заявил о «крупнейшем мошенничестве» в истории, обратив внимание на то, что количество живущих американцев, получающих социальные пособия, превышает численность населения страны.

При этом СМИ сообщали, что Служба социального обеспечения США (SSA) планирует уволить до 50% персонала. Это произойдет в рамках реформы госуправления, проводимой президентом США Дональдом Трампом и DOGE.