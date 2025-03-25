ЕК призвала домохозяйства создать запасы воды и еды на случай кризиса

Еврокомиссия планирует представить стратегию, согласно которой домохозяйства в ЕС должны иметь 72-часовые запасы воды и продуктов на случай кризиса, а также рассматривает создание цифровой платформы для информирования граждан о рисках, сообщила испанская газета El Pais со ссылкой на проект стратегии, которую должен представить Брюссель.

Еврокомиссия представила стратегию подготовки к кризисам, сообщает ТАСС. По данным испанской газеты El Pais, проект предполагает, что домохозяйства в странах ЕС должны иметь запас воды, продуктов, медикаментов и батареек на 72 часа. Это необходимо для обеспечения безопасности в случае кризиса без внешней помощи.

Документ подчеркивает необходимость подготовки к потенциальным конфликтам, кибератакам, пандемиям и последствиям климатических изменений. В проекте также указано, что «Европа должна быть готова к инцидентам и межсекторальным кризисам, включая вооруженную агрессию».

Брюссель предполагает, что ЕС должен иметь возможность развернуть все доступные ресурсы, включая военную поддержку, для помощи странам-членам в кризисные периоды. Кроме того, планируется создание цифровой платформы для информирования граждан и путешественников о рисках и доступных укрытиях. Еврокомиссия также рассматривает координацию стратегических запасов лекарств, энергии и продуктов на европейском уровне. Ожидается, что стратегия станет частью программы подготовки ЕС к угрозам до 2030 года и будет представлена в среду.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минздрав Украины выпустил рекомендации на случай взрыва на Запорожской АЭС, в которых содержатся советы по защите и эвакуации населения. Мэр Винницы предупредил горожан о необходимости запасаться едой и водой в связи с возможными чрезвычайными ситуациями.