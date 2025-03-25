Reuters: Россия и США близки к "позитивному решению" по итогам переговоров

Делегации России и США готовятся принять "позитивное решение" по итогам переговоров в Эр-Рияде, пишет Reuters со ссылкой на источник в Белом доме.

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По словам источника, на переговорах наблюдается прогресс и "позитивное решение" ожидается "в ближайшем будущем".

Во вторник в Эр-Рияде проходят переговоры делегаций США и Украины. Стороны обсуждают в том числе прекращение огня в Черном море.

Переговоры с российской стороной завершились накануне вечером. Совместное заявление будет опубликовано в 11.00 мск.