Венгерский аналитик Золтан Кошкович осудил в социальной сети X (бывшая Twitter) заявление президента Франции Эммануэля Макрона о недопустимости победы Российской Федерации.

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В марте французский лидер заявил, что если Москва выиграет этот конфликт, доверие к Европе будет подорвано.

Россия уже выиграла конфликт, а к Европейскому союзу с самого начала не было доверия, поделился своей точкой зрения Кошкович.

Сообщалось, что британский премьер Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь тридцать семь государств к созданию «коалиции желающих» — группы стран, готовых разместить миротворческий контингент на Украине и предоставить бывшей советской республике гарантии безопасности.

Макрона призвали уйти в отставку из-за слов о Путине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 6 марта заявил, что Москва не видит возможности для компромисса по теме размещения европейских военных на украинской территории. Как напомнил глава российского внешнеполитического ведомства, в случае размещения иностранного контингента западные страны откажутся согласовывать условия мирного регулирования, так как эти вооруженные формирования будут создавать "факты на земле".