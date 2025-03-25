Экс-депутат Верховной Рады Украины, политик Олег Царев в эфире телеканала «Царьград» обозначил «точку бифуркации» в урегулировании украинского конфликта, отметив, что главная интрига состоит в том, пойдет ли парламент Украины против Владимира Зеленского.

Политик напомнил, что 9 мая на Украине завершится действие военного положения. Царев подчеркнул, что Верховной Раде предстоит принять решение о том, продлять его или нет. Таким образом, по его словам, 9 мая представляет собой не что иное, как «точку бифуркации».

Как заметил Царев, уже на следующий день, 10 мая, можно будет проводить голосование по вопросу выборов, и украинскому парламенту нужно будет определиться, назначать их или нет. Если это произойдет, то они должны будут пройти через 100 дней, то есть в конце лета, в августе, уточнил политик.

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Экс-депутат Рады также обратил внимание на то, что Зеленский уже выступил с заявлением о том, что в случае заключения перемирия ему понадобится месяц на то, чтобы принять решение о том, будут ли назначены выборы на Украине. Царев добавил, что сходится примерно в одной точке – 9 мая.