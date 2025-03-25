Премьер-министр Армении Никол Пашинян готовит политический разворот — обратно в сторону России, у такого «переобувания в воздухе» есть серьезная причина, и это не Азербайджан. Об этом пишет газета «Взгляд».

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Как сообщила армянская газета «Грапарак», Пашинян поручил всем госведомствам восстановить связи с коллегами из России и участвовать в совместных мероприятиях — из-за «последних геополитических изменений».

Пашинян рассчитывал на то, что Армения станет союзником США и Франции, но стал заложником «Демократической партии и декорацией для кривляний Эммануэля Макрона», отмечает «Взгляд». В связи с этим премьеру пришлось пересмотреть внешнюю политику в сторону сближения с Москвой, говорится в статье.

Еще одной причиной, по которой Пашинян решил передумать, названы приход к власти в США президента Дональда Трампа и «низвержение» Демократической партии.

Президент Франции Эммануэль Макрон в свою очередь не смог бы «прикрыть своим крылом Армению». Автор статьи отмечает, что сейчас Макрон крайне увлечен спасением президента Украины Владимира Зеленского, поэтому ему не до «спасения» Армении.