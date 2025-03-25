Стало известно об отравлении ЦРУ поставляемого в СССР сахара

Документы, рассекреченные по указу президента США Дональда Трампа, раскрыли данные об операциях ЦРУ против Советского Союза, в том числе о попытке повлиять на политику страны через испорченный сахар. Анализ рассекреченных файлов провела газета The Washington Post.

Администрация Трампа 18 марта опубликовала тысячи страниц ранее засекреченных документов, связанных с убийством 35-го президента страны Джона Кеннеди. Как отмечает WP, неотредактированные файлы, оказавшиеся в свободном доступе, раскрыли подробности об агентах и ​​операциях ЦРУ, которые держались в секрете десятилетиями.

В частности, в ходе одной из секретных операций времен холодной войны ЦРУ испортило 800 мешков сахара-сырца на грузовом судне, следовавшем из Кубы в Советский Союз. Операция была проведена всего за несколько месяцев до Карибского кризиса в 1962 году.

В августе 1962-го ЦРУ получило информацию о грузовом судне, перевозившем в СССР 90-килограммовые мешки коричневого сахара. Об этом сообщалось в документе, направленном генералу Эдварду Лэнсдейлу, который в то время был заместителем помощника секретаря Пентагона по специальным операциям и имел долгую историю сотрудничества с ЦРУ.

Американским шпионам было поручено провести операцию по заражению груза. Они узнали, что судно ненадолго пришвартуется в Пуэрто-Рико для мелкого ремонта корпуса и должно будет выгрузить часть мешков.

В рамках операции было испорчено 800 мешков сахара. По плану ЦРУ это должно было сделать всю партию «непригодной для потребления человеком или животными в любой форме». Однако план состоял не в том, чтобы отравить советских людей, а лишь в том, чтобы «отравить им вкус к жизни».

«Использованная нами примесь придаст сахару неискоренимый тошнотворно-горький привкус, который нельзя убрать никаком способом», - заявляли в ЦРУ, утверждая, что это «ни в коем случае не опасно для здоровья».

В спецслужбе считали, что это «испортит вкус потребителей к любой еде или питью на значительное время» и нанесет удар по отношениям Москвы и Кубы. В случае успеха операция должна была принести Советскому Союзу финансовые потери в размере от 350 тысяч до 400 тысяч долларов США (по курсу того времени). Судьба груза остается неясной, поскольку советских данных, связанных с этим делом, найти не удалось.