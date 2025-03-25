Неизвестные заложили взрывчатку в автосалоне Tesla в Техасе

Утром 24 марта в автосалоне Tesla в Остине (штат Техас, США) было обнаружено несколько «зажигательных устройств». Об этом сообщает ABC News со ссылкой на полицейское управление Остина.

Сотрудники автосалона заметили подозрительные устройства, вызвали полицейских, а те, в свою очередь, вызвали отряд по работе с взрывчаткой. В полиции заявили, что устройства были признаны зажигательными и «были изъяты специалистами без происшествий».

Позже в ФБР сообщили о создании целевой группы по расследованию инцидентов с автомобилями Tesla. В последние недели в США участились случаи поджогов Tesla возле дилерских центров и на парковках

«ФБР будет неустанно выполнять свою миссию по защите американского народа. Акты насилия, вандализма и внутреннего терроризма - такие как недавние атаки на Tesla - будут преследоваться по всей строгости закона», - говорится в заявлении спецслужбы.

Атаки, направленные на дилерские центры, сами авто и зарядные станции Tesla, были зарегистрированы в Лас-Вегасе, Сиэтле, Канзас-Сити (штат Миссури) и Чарльстоне (штат Южная Каролина), а также в других городах по всей территории США с тех пор, как гендиректор Tesla Илон Маск начал свою работу в Департаменте эффективности государственного управления (DOGE) администрации президента США Дональда Трампа.

Источник в правоохранительных органах сообщил ABC News, что ФБР получило сообщения о 48 случаях нападений на дилерские центры, машины и зарядные станции Tesla. По данным ФБР, с января как минимум в девяти штатах были зафиксированы инциденты, связанные с Tesla, включая поджоги, стрельбу по машинам и граффити.

В ФБР считают, что все эти действия совершались «преступниками-одиночками». В спецслужбе отметили, что все известные инциденты произошли ночью.