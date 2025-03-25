Переписка чиновников Белого дома подтвердила опасения Европы о США

Агентство Bloomberg сообщило, что переписка высокопоставленных представителей администрации президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, которая ранее появилась в СМИ, подтвердила опасения европейских стран, что Белый дом относится к союзникам с презрением.

© Московский Комсомолец

«Сообщения, которые были обнародованы, показали всю глубину презрения к европейским союзникам», - отметило агентство.

В переписке, опубликованной журналом Atlantic, в обсуждении ударов по хуситам в Йемене американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что он «ненавидит снова вытаскивать Европу».

В ответ министр обороны США Пит Хегсет написал, что «он полностью разделяет ненависть Вэнса к европейскому нахлебничеству». По словам Майка Уолтца, Америка подсчитает все затраты на данную операцию и «выставит счет европейцам».