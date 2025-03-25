Пакт об обороне ЕС и Британии может развалиться

Пакт по обороне и безопасности, заключённый между Великобританией и ЕС, может развалиться, если не решится вопрос рыболовства.

Об этом пишет журнал Politico.

По словам министра Швеции по делам ЕС Джессики Розенкранц, важно, чтобы Лондон и Брюссель совместно работали над безопасностью и обороной, однако нерешённым всё ещё остаётся вопрос рыболовства.

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Розенкранц уточнила, что некоторые страны Европейского союза не хотят откладывать этот вопрос и требуют от Великобритании разъяснений.

«Я думаю, что мы должны найти способ... решать эти вопросы одновременно, так как мы хотим двигаться дальше в сторону оборонного партнёрства», — заключила она.

Ранее управляющий партнёр Agro and Food Communications Илья Березнюк в беседе с RT рассказал, что в ЕС и Британии за последние годы увеличился рост потребления трески.