На Украине рассказали о своей позиции по полному прекращению огня

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Посол Украины в Соединенных Штатах Америки Оксана Маркарова в беседе с агентством Bloomberg сообщила, что киевский режим «всем сердцем» поддерживает идею о полном прекращении огня.

По ее словам, нужно получить согласие России на перемирие, потому что «для танца нужны двое». Помимо прочего, она уточнила, что в настоящий момент Вашингтон и Киев нацелены на скорейшее заключение сделки по редкоземельным металлам.

«Украина и США нацелены на скорейшее завершение работы по сделке по редкоземельным металлам», - отметила Маркарова.

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