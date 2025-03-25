Украинский подросток погиб в Испании при загадочных обстоятельствах

Полиция Испании нашла тело 13-летнего подростка с Украины, который пропал в воскресенье, 23 марта, в городе Бадахос, сообщает газета ABC. По информации издания, мальчик вышел на прогулку около 17:30 по местному времени, но домой так и не вернулся. После этого родители обратились за помощью к правоохранителям.

Отмечается, что очевидцы, гулявшие в городском парке, заметили безжизненное тело ребенка. На место прибыли сотрудники полиции, подтвердившие личность погибшего. Сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедии. Точная причина смерти пока неизвестна, как и то, сколько времени тело находилось в парке.