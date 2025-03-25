Дубинский высказался о внешнем виде украинской делегации

Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский высказался об украинской делегации в камуфляже в Саудовской Аравии. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, для президента Украины Владимира Зеленского форма важнее содержания.

«Ну, это же сценическое! <...> "Мы воюем" — значит, делегация в камуфляже. Будет "мы строим" — они приедут в касках», — заявил нардеп.

Дубинский счел внешний вид украинской делегации дешевым водевилем.

«Образы должны прямо отражать профессию героев», — заключил он.

Ранее сообщалось, что делегация из Украины задержится на один день в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, чтобы встретиться с представителями Соединенных Штатов.

В США спрогнозировали итоги переговоров для Украины

До этого Александр Дубинский исключил право Зеленского представлять Украину на переговорах. Он добавил, что еще меньшими правами представлять Киев на переговорах обладает глава офиса президента Украины Андрей Ермак.