Внешний вид украинской делегации на переговорах с американцами в Эр-Рияде был похож на сценический образ. Такое мнение высказал находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский, пишет РИА Новости.

По мнению парламентария, для нынешнего руководства Украины форма важнее содержания и «во главе всего антураж».

«Ну, это же сценическое! (…) «Мы воюем», значит, делегация в камуфляже. Будет «мы строим» - они приедут в касках», - констатировал Александр Дубинский.

Нардеп назвал внешний вид украинской делегации «дешевым водевилем».

В США спрогнозировали итоги переговоров для Украины

23 марта в Эр-Рияде прошла встреча делегаций США и Украины. Участвовавший в переговорах министр обороны Украины Рустем Умеров назвал встречу продуктивной. Он сообщил, что стороны обсудили «ключевые моменты, включая энергетику».