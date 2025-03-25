Times: вице-президент США Вэнс проигнорировал приглашение Зеленского в Киев

Москва24

Вице-президент США Джей Ди Вэнс во второй раз проигнорировал приглашение украинского лидера Владимира Зеленского посетить Киев. Об этом сообщает издание The Times.

Вице-президент США Вэнс проигнорировал приглашение Зеленского на Украину
© Москва24

По информации журнала, во время одного из недавних телефонных разговоров Зеленский заявил, что Вэнса по-прежнему ждут на Украине. Американский политик никак не ответил на это приглашение.

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Во время встречи Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне 28 февраля украинский президент приглашал Вэнса посетить Украину, чтобы тот своими глазами смог оценить обстановку в этой стране.

В конечном итоге встреча переросла в перепалку между Вэнсом, Зеленским и Трампом. В частности, лидер США заявлял, что Зеленский неуважительно ведет себя по отношению к американской стороне.

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