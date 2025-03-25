Вице-президент США Вэнс проигнорировал приглашение Зеленского на Украину

Вице-президент США Джей Ди Вэнс во второй раз проигнорировал приглашение украинского лидера Владимира Зеленского посетить Киев. Об этом сообщает издание The Times.

По информации журнала, во время одного из недавних телефонных разговоров Зеленский заявил, что Вэнса по-прежнему ждут на Украине. Американский политик никак не ответил на это приглашение.

Вэнс вступился за Уиткоффа на фоне критики украинцев

Во время встречи Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне 28 февраля украинский президент приглашал Вэнса посетить Украину, чтобы тот своими глазами смог оценить обстановку в этой стране.

В конечном итоге встреча переросла в перепалку между Вэнсом, Зеленским и Трампом. В частности, лидер США заявлял, что Зеленский неуважительно ведет себя по отношению к американской стороне.