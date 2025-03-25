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Лавров расскажет о контактах России и США в Эр-Рияде

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что о некоторых аспектах российско-американских консультаций в саудовском Эр-Рияде глава ведомства Сергей Лавров расскажет во вторник. Об этом Захарова написала в своем Telegram-канале, сообщает РИА Новости.

"О некоторых аспектах этих контактов расскажет завтра Сергей Лавров в интервью "Первому каналу", - написала она.

В Сирии отключили интернет

На территории Сирии пропал интернет. Об этом в социальной сети X сообщила Международная служба мониторинга интернета NetBlocks, пишет РИА Новости.

"Данные сети в реальном времени показывают, что в Сирии отключен интернет в масштабах всей страны", - говорится в публикации службы.

Трамп заявил, что Гренландия "будет чем-то в будущем" США

Президент США Дональд Трамп считает, что Гренландия может стать одним из элементов в будущем Соединенных Штатов. Об этом он заявил журналистам после заседания кабинета в Белом доме, сообщает ТАСС.

"И я думаю, что Гренландия будет чем-то, что может быть в нашем будущем. Полагаю, это важно. Это важно с точки зрения международной безопасности. Если вы посмотрите на корабли вокруг Гренландии, у вас [там] есть Россия, у вас есть Китай, у вас есть много разных людей и много разных мест, и это не может продолжаться так, как сейчас. Так продолжаться не может. Я сделаю заявление: этого не будет", - резюмировал Трамп.

Режиссера, получившего «Оскар» за лучший документальный фильм, избили и задержали

Палестинского режиссера Хамдана Баллала, снявшего документальный фильм «Нет другой земли», избили израильские поселенцы на Западном берегу реки Иордан, пишет Газета.ru со ссылкой на Associated Press.

В публикации говорится, что после избиения режиссера задержали военнослужащие. Как рассказала адвокат Лия Циммель, арест Баллала произошел в деревне Сусия.

Сейчас режиссера и еще двух палестинцев держат на военной базе для оказания медицинской помощи.

В МВД рассказали о преференциях для высококвалифицированных иностранцев

Иностранные специалисты высокой квалификации будут освобождены от сдачи русского языка. Они также могут взять с собой семью, при этом работодателю не нужно получать разрешение на их привлечение, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы МВД.

"У высококвалифицированных специалистов есть ряд преференций. Они освобождены от обязанности сдавать экзамены по русскому языку, истории России и основам законодательства Российской Федерации; могут привезти с собой в Россию семью; имеют право получить вид на жительство по упрощенной процедуре для себя и своих близких родственников", - говорится в материалах.

Отмечается, что рабочая виза для таких специалистов выдается на срок действия разрешения на работу, но не более чем на три года.