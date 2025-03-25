В США спрогнозировали итоги переговоров для Украины

Украина будет вынуждена пойти на территориальные уступки и отказаться от вступления в НАТО. Такие итоги переговоров спрогнозировал американский профессор Питер Кузник в интервью РИА Новости.

«Украине придется уступить территорию и отказаться от членства в НАТО, какой бы горькой ни была пилюля, которую придется проглотить», — сказал он.

Лавров расскажет о переговорах России и США

При этом остальные вопросы, по его словам, еще будут решаться «за столом переговоров».

Прежде Белый дом положительно оценил переговоры представителей США с делегациями России и Украины в Саудовской Аравии.