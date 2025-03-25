На всей территории Сирии отключен интернет

Интернет отключился по всей территории Сирии. Об этом сообщила международная служба мониторинга интернета NetBlocks.

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"Данные сети в реальном времени свидетельствуют об общенациональном отключении интернета по всей Сирии, что подтверждает сообщения о перебоях в работе телекоммуникаций, затронувших несколько городов", – говорится в сообщении службы.

Причины отключения интернета пока не уточняются.

Отключение России от глобального интернета назвали «большой бедой»

24 марта массовый сбой произошел в Рунете. Пользователи жаловались на медленную работу мессенджеров, ряда сервисов банков, сотовых операторов и интернет-провайдеров, а также игровых магазинов Steam и EGS.

В Роскомнадзоре заявили, что сбой был связан с использованием иностранной серверной инфраструктуры. Спустя некоторое время работу Рунета восстановили после сбоя.