Владимиру Зеленскому следует сбежать во Францию, Германию или Англию. Такое мнение высказал директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне профессор Питер Кузник в беседе с РИА Новости.

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Он отметил, что Зеленский находится в невыгодной позиции, поэтому побег — лучший вариант в его ситуации.

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Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер предрек Зеленскому скорый уход с поста. По его словам, Зеленский находится на последнем издыхании и не сможет «защитить себя от реальности» и от того факта, что у него «нет легитимности».