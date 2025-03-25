Летевший в Китай американский самолет развернулся из-за забывчивости пилота

Boeing 787 авиакомпании United Airlines, летевший из Лос-Анджелеса в Шанхай, вернулся обратно, после того как выяснилось, что один из пилотов забыл свой паспорт. Об этом сообщил телеканал CNN.

Отмается, что на борту лайнера было 257 пассажиров и 13 членов экипажа.

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Он вылетел из аэропорта Лос-Анджелеса в субботу в 14:00 и направился на северо-запад через Тихий океан в Китай.

Однако через два часа полета самолет развернулся и в 17:00 снова приземлился в Сан-Франциско.

"У пилота не было с собой паспорта. Мы организовали новый экипаж, чтобы доставить наших клиентов в пункт назначения в тот же вечер", - сообщили в авиакомпании.

Отмечается, что пассажирам предоставили ваучеры на питание и компенсацию. Они прибыли в пункт назначения на 6 часов позже запланированного времени.