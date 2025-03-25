Трамп уверен в своей, проштрафившейся с чатом о хуситах, команде

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что президент США Трамп продолжает сохранять уверенность в своей команде, несмотря на скандал с групповым чатом, куда попали военные данные об ударе США по хуситам в Йемене. Об этом сообщает РИА Новости.

Как утверждает Левитт, на данное решение Трампа повлияло то, что удары по хуситам были "в высокой степени успешными и эффективными".

Маск прокомментировал скандал с чатом Белого дома

Левитт сказала, что Трамп уверен в своей команде по нацбезопасности, включая советника Уолтца.

Ранее "МК" сообщил, что в Пентагоне не признают факт утечки военных данных об операции против хуситов в групповой чат.