Слова главы дипломатии Европейского союза (ЕС) Каи Каллас о важности нанесения России поражения, чтобы избежать Третьей мировой войны, показывают ее скудоумие. Об этом на своей странице в социальной сети Х заявил ирландский журналист Чей Боуз.

«Самая глупая в ЕС считает следующее: нужно "победить" континентальную сверхдержаву, обладающей самым большим и совершенным ядерным арсеналом на Земле, чтобы "избежать" Третьей мировой войны. Именно с этим мы и имеем дело в Европе», — высказался он.

Каллас сообщила, что мирные россияне не гибнут в украинском конфликте

Прежде Боуз заявил, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выделяла Украине сотни миллиардов евро, не спрашивая мнения у европейских граждан.