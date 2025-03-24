Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал переговоры России и США в Эр-Рияде. Об этом он высказался в своем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

В своей речи он назвал представителей Москвы «командой войны», однако не осудил Вашингтон за переговоры с РФ.

«Вчера прошла встреча с американской командой. Сегодня представители США говорили с командой войны — с представителями России. После этого — снова встреча украинской и американской команд», — сказал он.

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Ранее госсекретарь США Марко Рубио высказался о разрешении конфликта на Украине.