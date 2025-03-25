В Раде назвали наиболее вероятного победителя президентских выборов

Шансы выиграть президентские выборы на Украине есть у премьер-министра страны Дениса Шмыгаля. Об этом в своем Telegram-канале заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.
По его мнению, в текущий момент проходит «кастинг» на роль человека, который 90 дней «будет рулить» страной до выборов.
Он добавил, что Вашингтон и Москва могут договориться о техническом правительстве, которое доведет государство до выборов.
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Дубинский считает, что в обоих ситуациях места для президента Украины Владимира Зеленского «не предусмотрено».
До этого депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что на Украине началась подготовка к выборам президента. На этом фоне от государственных органов страны потребовали отчет о выполнении предвыборной программы Зеленского.
В январе этого года президент России Владимир Путин заявлял, что Зеленский не может участвовать в подписании мирного договора, поскольку является нелегитимным лидером страны.
Ранее брат Кличко заявил, что должна быть возможность сменить Зеленского.