Германия ввела ограничения в отношении чиновников из Грузии

Министерство иностранных дел Германии ввело запрет на въезд в страну для должностных лиц Грузии, ответственных за применение жестких мер в отношении участников акций протеста в республике. Об этом сообщается на странице германского ведомства в соцсети X.

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В заявлении говорится, что почти три месяца грузины участвуют в акциях протеста в поддержку будущего своей страны в Европейском союзе и против курса действующих властей. По мнению руководства ФРГ, грузинский народ выступает против «запугивания, тюремного заключения и насилия».

«Сегодня Германия ввела запрет на въезд грузинских должностных лиц, ответственных за это», — говорится в сообщении.

Весной 2024 года парламент Грузии принял закон «О прозрачности иностранного влияния», так называемый закон об иноагентах, действие которого распространяется на частные организации и СМИ, более 20% финансирования которых поступает из-за рубежа. Принятый закон вызвал массовые протесты в стране, а оппозиция назвала его «пророссийским».

Грузия приостановила переговоры о вступлении в ЕС до 2028 года

Позднее в том же году премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия откладывает начало переговоров о вступлении в Евросоюз до конца 2028 года.