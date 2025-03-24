Трамп высказался о включении журналиста в секретный чат Белого дома
Президент США Дональд Трамп прокомментировал информацию о включении главного редактора журнала The Atlantic Джеффри Голдберга в секретный чат Белого дома. Его слова приводит РИА Новости.
Глава государства сообщил, что ему ничего неизвестно о случившемся.
«Я ничего об этом не знаю. Я не большой фанат Atlantic», — сказал он.
Ранее Голдберг рассказал, что администрация Трампа случайно добавила его в чат в мессенджере Signal, где обсуждались удары по йеменским хуситам.