Трамп высказался о включении журналиста в секретный чат Белого дома

Президент США Дональд Трамп прокомментировал информацию о включении главного редактора журнала The Atlantic Джеффри Голдберга в секретный чат Белого дома. Его слова приводит РИА Новости.

Глава государства сообщил, что ему ничего неизвестно о случившемся.

«Я ничего об этом не знаю. Я не большой фанат Atlantic», — сказал он.

Ранее Голдберг рассказал, что администрация Трампа случайно добавила его в чат в мессенджере Signal, где обсуждались удары по йеменским хуситам.