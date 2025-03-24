В ООН после гибели в зоне СВО корреспондента «Известий» Александра Федорчака выступили против убийства журналистов.

«Мы выступаем против убийств журналистов и хотим, чтобы в их отношении проводились тщательные расследования», — сказал представитель генсека ООН Фархан Хак 24 марта в ответ на запрос ТАСС о прокомментировать гибель Федорчака.

Как писала «Парламентская газета», Федорчак погиб 24 марта в ЛНР в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ. Его последний репортаж вышел 23 марта.

Российский журналист погиб в зоне спецоперации

Федорчак родился в Крыму, ранее работал на местном телеканале. Глава Крыма Сергей Аксенов выразил соболезнования в связи с гибелью корреспондента.