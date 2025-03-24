В США заявили, что находятся «на расстоянии вздоха» от прекращения огня на Украине

США в настоящее время работают только над достижением режима прекращения огня в конфликте на Украине.

Об этом заявила официальный представитель американского госдепартамента Тэмми Брюс, передает CNN.

«Мне нечего сказать, что будет после прекращения огня… и мы близки к этому», — заявила она в ходе брифинга.

Брюс добавила, что поражает факт скорости реализации режима. По словам представителя госдепартамента США, Вашингтон «никогда еще не был ближе, находясь всего на расстоянии вздоха от прекращения огня».

Среди прочего Брюс рассказала, что после прекращения огня будут проводиться обсуждения вопроса о длительном мире.

Незадолго до этого представитель госдепартамента США заявила, что мораторий на удары в Черном море предшествует договоренности о полном прекращении огня на Украине.

В свою очередь британская газета The Guardian писала, что США и Украина проведут еще один раунд переговоров в Эр-Рияде после того, как американская сторона закончит встречу с российскими представителями.