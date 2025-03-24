Сенаторы США призвали Трампа передать Киеву замороженные активы России

Группа американских сенаторов обратилась к властям с призывом передать замороженные активы России Украине и побудить союзников сделать то же самое, сообщает Reuters.

«Европейские лидеры хотят использовать эти активы, чтобы помочь восстановить Украину, но им ещё предстоит договориться о том, как избежать юридических проблем или создать проблемный международный прецедент», — говорится в публикации.

Сенаторы от обеих партий, как республиканцев, так и демократов, настаивают на необходимости, чтобы администрация президента Дональда Трампа не только передала более $300 млрд из замороженных российских активов на помощь Украине, но и побудила к этому союзников.

Ранее СМИ сообщали, что США почти не участвуют в пресечении обхода антироссийских санкций.