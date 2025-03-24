Непоследовательная политика Запада привела к ухудшению отношений с Россией.

Об этом заявил замглавы МИД Италии Эдмондо Чириэлли.

«Неслучайно, когда [президент США Дональд] Трамп был у власти, конфликта не было, а когда у власти были [экс-президент США Джо] Байден и демократы, конфликт был. Поэтому, несомненно, к России можно было бы относиться по-другому», — сказал Чириэлли на пресс-конференции в Ассоциации иностранной прессы в Риме.

Чириэлли напомнил о прошлом сотрудничестве России с НАТО и ее усилиях в международной арене, подчеркивая, что РФ стремилась к укреплению отношений с Европой. По его словам, неоднозначная политика Запада заставила российское руководство пересмотреть свое отношение к западным странам.