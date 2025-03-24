Журналиста случайно добавили в секретный чат Белого дома

Редактор американского издания Atlantic Джеффри Голдберг случайно оказался добавлен в закрытый чат администрации президента США Дональда Трампа в мессенджере Signal, где обсуждалась готовящаяся операция Вашингтона против хуситов в Йемене. О произошедшем редактор рассказал в своей статье на сайте издания.

Голдберг указал, что 11 марта он получил запрос на подключение в Signal от советника Трампа по нацбезопасности Майкла Уолтца. Через два дня он получил уведомление о включении в чат-группу в мессенджере, посвященную хуситам.

«Сообщение для группы от Уолтца гласило следующее: "Мы создаем группу для координации действий в отношении хуситов, в частности, в течение следующих 72 часов. Мой заместитель собирает команду на уровне заместителей/руководителей, которая следит за ходом совещания, состоявшегося сегодня утром в зале заседаний, для принятия мер, и отправит их позже вечером. Предоставьте нам лучшего сотрудника из вашей команды, с которыми мы могли бы сотрудничать в течение следующих нескольких дней"», — рассказал редактор, пояснив, что под термином «комитет руководителей» подразумеваются самые высокопоставленные чиновники, включая главу Пентагона, Госдепа и ЦРУ.

В общей сложности по рекомендации от глав разных ведомств в эту группу вошли 18 человек и переписка в чате была завершена. В субботу, 15 марта, глава Минобороны Пит Хегсет отправил в чат полную информацию о готовящейся операции против хуситов в Йемене. Она включала в себя количество и номенклатуру вооружений, цели для ударов, задействованные силы и средства, а также точный тайминг работы американской авиации. И уже через несколько часов США действительно начали крупномасштабную военную операцию против хуситов в Йемене.

Голдберг подчеркнул, что изначально воспринимал все несерьезно, решив, что это может быть какой-то целенаправленной дезинформацией, но после того, как Вашингтон нанес удары по Йемену понял, что и правда оказался в закрытой чат-группе администрации Трампа. Сразу после этого он покинул ее и оповестил о произошедшем Уолтца, Хегсета и других официальных лиц. Через время ему ответил пресс-секретарь Совета нацбезопасности Брайан Хьюз, подтвердив подлинность группы и пообещав проверить, как редактор попал в нее.