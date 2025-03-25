Европа стоит перед судьбоносным выбором в отношении России, от которого зависит будущее континента. Об этом сообщает журнал 19fortyfive.

«Европе предстоит решить, хотят ли они продолжать бескомпромиссную воинственную внешнюю политику в отношении России, которая неизбежно приведет к печальным последствиям. Есть и другой вариант, если демократическая Европа сможет преодолеть свою навязчивую идею рассматривать сегодняшнюю Россию как вечного противника», — указано в материале.

В Европе назвали конфискацию российских активов актом войны

Отмечается, что многие проукраинские политики Европы специально саботируют кампанию президента США Дональда Трампа по достижению мира на Украине. По мнению автора, Европейскому союзу (ЕС) следует сделать выбор в пользу более рационального и менее антагонистического подхода к РФ, поскольку это позволило бы Брюсселю проводить независимую от Вашингтона политику и стать центром посредничества и дипломатии, а не воинственности и напряженности.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз раскрыл план Европы против Трампа. По его словам, ЕС и Великобритания хотят «испортить жизнь» администрации Трампа, его мирным инициативам и попыткам реформировать НАТО.