В Болгарии уволили все руководство госуправления лотереей

Министр спорта Болгарии Йордан Йовчев уволил всех руководителей государственного управления лотерей и ставок. Об этом сообщают «Аргументы и Факты» со ссылкой на Болгарское национальное телевидение.

Отмечается, что причиной массового увольнения стала ошибка в одной из игр. В ходе проведения игры «5 из 35» ведущий вытянул шар с номером 41, которого не должно было быть в наборе. При этом, розыгрыш транслировался в прямом эфире общенационального телевидения.

Как уточняет источник, за проведением игры следили представители контролирующей группы. Впрочем, ошибку все равно не удалось обнаружить сразу.

Ранее участник лотереи из Нижегородской области выиграл 1,5 миллиона рублей.