Зеленский прокомментировал предложение Трампа вернуть Россию в «Большую семерку»

Идея президента США Дональда Трампа вернуть Россию в «Большую семерку» (G7) может быть проявлением хитрости Белого дома. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Time.

Зеленский ответил на сравнение подхода Трампа по урегулированию конфликта на Украине с тактикой «кнута и пряник», в которой кнут достается Киеву, а пряник — Москве.

«Если пряник отравлен, то слава Богу. Может быть, в этом и заключается хитрость этой дипломатии», — прокомментировал он.

Также политик высказал опасения, что возвращение России в G7 прекратит все разговоры о возможности дипломатической изоляции страны.

В США обратились к Зеленскому с предупреждением

Ранее Трамп заявил о желании вернуть Россию в «Большую семерку» и назвал исключение страны из объединения ошибкой. В ответ официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на больший интерес Москвы к «Большой двадцатке» (G20).