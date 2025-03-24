Американский президент Дональд Трамп заявил о достижении договоренности по редкоземельным металлам с Украиной — вскоре ожидается подписание договора. Об этом в понедельник, 24 марта, сообщает Reuters.

В ходе встречи с членами Кабинета министров Трамп также сообщил журналистам, что Соединенные Штаты ведут переговоры с Украиной о возможности владения американскими компаниями украинскими электростанциями, передает агентство.

Скандал между Зеленским и Трампом случился 28 февраля в Белом доме, когда президент Украины приехал подписать соглашение по редкоземельным металлам. В результате переговоров украинского лидера досрочно выгнали из Овального кабинета. «Вечерняя Москва» подготовила отдельный материал со всеми подробностями произошедшего.

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Впоследствии Владимир Зеленский заявил о готовности работать над достижением «прочного» мира под «сильным» руководством американского лидера Дональда Трампа. Глава киевского режима выразил сожаление касательно конфликта, произошедшего в Белом доме. Он признался, что переговоры по сделке о редкоземельных металлах пошли абсолютно не так, как изначально планировалось.