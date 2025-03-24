Зеленский рассказал об опасениях в момент перепалки с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский опасался разрыва связей США в момент публичной перепалки с американским президентом Дональдом Трампом.

С таким заявлением он выступил в интервью Time.

«Но в тот момент было ощущение, что мы не союзники, или не занимаем позицию союзника», — признался политик.

По его словам, в этом разговоре он «защищал достоинство Украины».

Зеленский прокомментировал публичную перепалку в Белом доме и объяснил свое поведение эмоциональностью украинского народа. По его словам, украинская делегация надеялась увидеть в ходе встречи доказательства приверженности администрации Трампа союзническим отношениям с Киевом.

Трамп раскрыл детали разговора с Зеленским

Ранее Зеленский заявил о влиянии России на команду Трампа. По его мнению, Москве удалось убедить Вашингтон, что Украина не хочет прекращения конфликта и на нее надо оказать давление.