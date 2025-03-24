Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа использует переговоры, чтобы не позволить России получить преимущества в конфликте на Украине.

Об этом заявил американский военный аналитик и бывший морпех Брайан Берлетик в социальной сети X.

«Администрация Трампа решила не только продолжить военный конфликт, но и использует переговоры, чтобы затормозить любой серьезный исход в пользу Российской Федерации», — считает он.

До этого газета The Telegraph писала, что Трамп злится из-за того, что Россия и Украина продолжают обмениваться ударами, несмотря на его миротворческие усилия.

18 марта Владимир Путин и Дональд Трамп провели второй официально подтвержденный телефонный разговор. Как рассказали в пресс-службе Кремля, в ходе беседы российский лидер согласился на предложение зарубежного коллеги о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней.

Россия оставляет за собой право на симметричный ответ на удары по энергообъектам, если Украина продолжит атаковать российскую инфраструктуру, заявили в МИД РФ. Москва прекратила атаковать украинскую энергетику после согласования с США 30-дневного моратория. В Киеве тоже поддержали отказ от подобных атак, однако впоследствии ВСУ нанесли удары по нефтебазе на Кубани и по ГИС «Суджа». В Кремле после этого заявили, что Украине нельзя доверять.