Зеленский заявил о влиянии России на команду Трампа

России удалось оказать влияние на команду президента США Дональда Трампа и ухудшить позиции Киева.

Об этом заявил в интервью для Time президент Украины Владимир Зеленский.

«Я считаю, что России удалось оказать информационное влияние на некоторых людей в команде Белого дома», — заявил украинский лидер.

По его мнению, Москве удалось убедить Вашингтон, что Украина не хочет прекращения конфликта и на нее надо оказать давление.

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В интервью Зеленский также рассказал, что забыл в Овальном кабинете чемпионский пояс украинского боксера Александра Усика. По информации прессы, пояс после встречи нашел один из сотрудников администрации Трампа. Он отнес его в столовую президента США.