Образовательные организации в США подали иск против Трампа

В Национальной образовательной ассоциации США сообщили, что в отношении президента США Дональда Трампа был подан судебный иск от лица нескольких образовательных организаций. Об этом сообщает РИА Новости.

Как уточнили в ассоциации, иск направлен против указа Трампа о ликвидации министерства образования. Согласно тексту обращения, в коалицию вошли Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения (NAACP), родители учащихся государственных школ, Национальная ассоциация образования (NEA), а также другие стороны. Кроме того, инициативу поддержал Центр защиты прав студентов и образования.

«Правозащитные организации, представляющие интересы миллионов педагогов, борцов за гражданские права, школьных работников, студентов и семей, подадут иск в понедельник, чтобы остановить незаконные попытки администрации Трампа расформировать министерство образования США», — сказано в сообщении.

Авторы иска также заявили, что закрытие министерства приведет к потере рабочих мест для 400 тысяч специалистов.

«Это также ставит под угрозу более 400 тысяч рабочих мест в сфере образования, делает невозможным для министерства гарантировать, что федеральное финансирование образования фактически расходуется так, как задумал конгресс, угрожает поддержке 7,5 миллиона студентов с ограниченными возможностями, а также делает миллионы студентов уязвимыми для дискриминации», — рассказали в ассоциации.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о планах по полному устранению министерства образования страны.