В Гааге обеспокоились возможными отключениями света на саммите НАТО

Политики в Гааге обеспокоены возможным отключением электричества на саммите НАТО, который пройдет 24-25 июня. Об этом сообщила газета Telegraaf со ссылкой на гаагское отделение Народной партии за свободу и демократию (VVD).

Авторы отметили, что беспокойство связано с недавним масштабным отключением электроэнергии в Гааге. В результате произошедшего 45 тысяч домохозяйств остались без света. Также в городе было парализовано движение трамваев, а светофоры прекратили работать. Помимо этого, у некоторых горожан вышли из строя средства связи.

«Вызывает беспокойство тот факт, что при первом отключении электроэнергии все средства связи выходят из строя. Это нехороший знак для устойчивости Гааги, если что-то действительно пойдет не так», — сказал председатель фракции VVD Лотте ван Бастен Батенбург.

21 марта аэропорт Хитроу остался без электричества в результате мощного взрыва на электроподстанции на юго-востоке Лондона. По информации Daily Mail, на месте происшествия начался сильный пожар, который «видно за несколько километров». Без электричества остались порядка 16 тысяч человек.