Украинский лидер Владимир Зеленский осенью 2024 года отказался от первого проекта сделки по полезным ископаемым Украины, предложенной президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщают американские СМИ после интервью с главой киевского режима.

«Зеленский отказался от условий, которые Трамп предложил в своем первом проекте сделки», — написали в издании Time после интервью с украинским лидером.

Отмечается, что, в ходе визита Зеленского в Нью-Йорк в сентябре 2024 года, Трамп предложил ему сделку о минеральных богатствах Украины в качестве компенсации за военную поддержку.

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После отказа украинского лидера и нескольких недель переговоров все-таки был разработан такой проект соглашения, который удовлетворил обе стороны. Договор должен был быть подписан в Белом доме 28 февраля, однако разговор Трампа с Зеленским был сорван поведением последнего.