Time: Зеленский не впервые срывает сделку Трампа по полезным ископаемым
Украинский лидер Владимир Зеленский осенью 2024 года отказался от первого проекта сделки по полезным ископаемым Украины, предложенной президентом США Дональдом Трампом.
Об этом сообщают американские СМИ после интервью с главой киевского режима.
«Зеленский отказался от условий, которые Трамп предложил в своем первом проекте сделки», — написали в издании Time после интервью с украинским лидером.
Отмечается, что, в ходе визита Зеленского в Нью-Йорк в сентябре 2024 года, Трамп предложил ему сделку о минеральных богатствах Украины в качестве компенсации за военную поддержку.
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После отказа украинского лидера и нескольких недель переговоров все-таки был разработан такой проект соглашения, который удовлетворил обе стороны. Договор должен был быть подписан в Белом доме 28 февраля, однако разговор Трампа с Зеленским был сорван поведением последнего.