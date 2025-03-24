На Украине назвали условие для возобновления переговоров с США

Представители Украины и США возобновят переговоры в Саудовской Аравии 24 марта. Информацию об этом подтвердил агентству Agence France-Presse (AFP) высокопоставленный украинский чиновник, передает «РБК-Украина».

Уточняется, что новый раунд переговоров команд Украины и Соединенных Штатов в Эр-Рияде пройдет после завершения встречи делегатов Москвы и Вашингтона.

«Мы пока ждем результатов встречи между США и Россией. Исходя из этого, у нас будет еще одна встреча с Соединенными Штатами», — объяснил украинский чиновник.

Ранее стало известно, что в ходе переговоров с США Украина обсудила возможность остановки ударов по портам. По словам советника главы офиса президента Украины Сергея Лещенко, представители Киева намерены просить ограничить удары по портам Одессы и Николаева.