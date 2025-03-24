Администрация Трампа назвала бессмысленным один шаг Байдена против России

Отсутствие диалога между США и Россией, которое было в период администрации бывшего президента Джо Байдена, бессмысленно. Об этом заявила официальный представитель Государственного департамента США Тэмми Брюс в комментарии Fox News.

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«Соединенные Штаты не говорили с Россией в течение трех лет. Не было никакой коммуникации двух основных ядерных держав. Для Америки (...) не говорить с такой страной, как Россия, не имеет смысла», — отметила представитель Госдепа.

Брюс также подчеркнула, что необходима постоянная коммуникация между Москвой и Вашингтоном.

Ранее сообщалось, что США и Украина проведут еще один раунд переговоров в Эр-Рияде после того, как американская сторона закончит встречу с российскими представителями. Основными темами будут вопросы ударов по энергетической инфраструктуре и боевых действий в Черном море.