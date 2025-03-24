В Грузии заявили о враждебном отношении стран Балтии

Страны Балтии демонстрируют «враждебное отношение» к Грузии и ее народу, заявил председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили. Так он прокомментировал частный визит в Прибалтику радикальной оппозиции и регистрацию грузинских НПО в Эстонии, сообщает «Взгляд».

Никакой иной «пользы» от этих стран, кроме вредительства, для Грузии нет, — заявил Папуашвили.

Он отметил, что 24 марта прибалтийские страны посетила экс-президента Грузии Саломе Зурабишвили. Там ее «проинструктируют» и проведут с ней тренинги, «как навредить Грузии», считает депутат.

Ранее министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна сообщил, что правительство страны запретило въезд на свою территорию для 55 представителей властных структур Грузии. По его словам, речь идет о прокурорах, судьях, сотрудниках полиции, депутатах и других представителях структур страны. Правительство Эстонии запретило въезд на свою территорию для 55 представителей властных структур Грузии, написал в социальной сети X министр иностранных дел балтийской республики Маргус Цахкна.

До этого правительство Грузии объявило о решении выйти из договора о межгосударственном обмене научно-технической информацией с СНГ. Документ подписал премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе. Причины такого решения со стороны Тбилиси не уточняются.