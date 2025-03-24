Пока вы не уснули: "нападение" Уиткоффа на Стармера и заманчивое предложение Трампа России

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В Британии заявили, что Уиткофф «напал» на Стармера

© EPA/TACC

Специальный представитель президента США Стивен Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону «напал» на премьера Британии Кира Стармера из-за его позиции по Украине. Такую оценку дал британский телеканал Sky News.

Там напомнили, что Уиткофф назвал планы Стармера по Украине «позой и позерством». Представитель Трампа «раскритиковал предложение Стармера о коалиции желающих, которая могла бы обеспечить присутствие на Украине после прекращения огня», говорится в тексте.

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Трамп может сделать заманчивое предложение России

Россия рассматривает переговоры с Дональдом Трампом как отдельную дипломатическую линию, не связанную с украинским конфликтом, сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленных российских дипломатов.

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Леонид Никонов отметил, что переговоры между Трампом и Путиным направлены на разработку «двусторонней повестки», которая не включает в себя вопросы, связанные с Украиной. Он добавил, что тема Незалежной продолжает идти своим путём, и военные действия продолжаются. По его словам, для Путина отношения с США важнее, чем вопрос Украины.

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Военный самолет разбился в Приморском крае

Военный самолет Су-25 разбился при выполнении учебно-тренировочного полета в Приморском крае. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Telegram-канал «112».

По информации канала, пилот катапультировался. Сейчас угрозы его жизни и здоровью нет.

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Михаил Ефремов выйдет из тюрьмы

Михаил Ефремов выходит на свободу. Артисту одобрили УДО. Решение принял Алексеевский районный суд Белгородской области, сообщает Telegram-канал Shot.

Актер, устроивший пьяное ДТП, в результате которого погиб один человек, в 2020 году был приговорен к тюремному заключению и штрафу. Он обращался в суд с просьбой заменить тюремное заключение на исправительные работы, но позже отозвал ходатайство.

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Российских журналистов избили во время протестов в Стамбуле

В Стамбуле во время протестов сторонников арестованного мэра Экрема Имамоглу полиция избила корреспондента Ясина Экена и оператора телеканала RT, пишет само издание. Против них применили дубинки и слезоточивый газ.

По данным телеканала, с сотрудников также сорвали знаки RT и разбили противогазы. Журналисты обратились в больницу за медицинской помощью.

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Пилоты услышали странные сообщения на аварийной частоте в полете по России

Пилоты двух самолетов получили странные сообщения во время полета по России. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

22 марта Airbus A320 выполнял рейс из московского аэропорта Шереметьево в Магнитогорск. Когда самолет находился в районе Самары, экипаж услышал на аварийной частоте сигнал о пожаре в двигателе от воздушного судна с номером 97714. Это же сообщение прозвучало в кабине другого Airbus A320, который летел в Астану.

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Элитный ЖК загорелся в центре Москвы

© Roza Rossa

В московском элитном жилом комплексе «Роза Росса» произошло сильное возгорание. Об этом сообщает Mash.

ЖК расположен в центре столицы. Как пишет Telegram-канал, горят верхние этажи здания. На обнародованных кадрах видно, что над центром поднялся большой столб черного дыма. По предварительным данным, пожар случился в пентхаусе стоимостью более миллиарда рублей. Он находится на улице Зубовской, дом 7

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Актрису из «Интернов» госпитализировали после избиения в театре

Коллега по сцене избила актрису Аллу Казакову после спектакля в московском «Электротеатре Станиславский». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, инцидент произошел 22 марта после премьеры постановки «Пик Ник, или Сказки Старого Ворона». Жена режиссера Бориса Юхананова Мария Беляева якобы обвинила актрису в непрофессионализме и заявила, что она мешает другим артистам на сцене. Сообщается, что конфликт закончился дракой.

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Уволен второй пилот из экипажа, посадившего A320 в поле под Новосибирском

© Соцсети

Второй пилот "Уральских авиалиний" из экипажа, который в сентябре 2023 года посадил аварийный Airbus А320 в пшеничном поле под Новосибирском, уволен из авиакомпании.

"Второй пилот Эдуард Семенов по результатам прохождения врачебно-летной экспертной комиссии признан не годным к выполнению функций коммерческого пилота. Мы предложили ему рассмотреть вариант устройства на наземную работу, однако он отказался. Уволен 20 марта по пункту 8 части 1 статьи 77 ТК РФ", - сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.

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Российский экс-хоккеист погиб в зоне СВО

© ХК Сокол (Новочебоксарск) и СШОР №4 (official)/VK

Российский экс-хоккеист Евгений Константинов погиб в зоне СВО. Об этом сообщает пресс-служба клуба «Сокол» в «ВК».

«В сезонах Константинов 2009-2015 годов выступал за команду «Сокол-99» в Первенстве России среди юношей региона «Поволжье» у тренера Спортивной школы №4» Дмитрия Куликова. Погиб 21 ноября 2024 года при выполнении боевой задачи в Курской области», — говорится в сообщении.

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