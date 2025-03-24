В ЕС резко отреагировали на слова Уиткоффа о референдумах на бывшей территории Украины

Европейская комиссия (ЕК) подчеркивает непоколебимую приверженность территориальной целостности Украины и считает якобы «недействительными» референдумы, прошедшие на бывших территориях республики по вопросу вхождения в состав России. Так представитель ЕК Анита Хиппер прокомментировала слова спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа о том, что подавляющее большинство голосовавших хочет находиться «под российским правом», передает «Европейская правда».

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«Позвольте мне напомнить заключение Европейского совета от 21 марта, где он подтверждает непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины», — заявила Хиппер.

Она вновь повторила формулу «ничего об Украине без Украины», и указала, что лишь Киев может определять будущие условия мирного соглашения. Поддержка со стороны ЕС сильна как никогда, и Брюссель демонстрирует ее на «разных фронтах», указала представитель ЕК.

До этого специальный посланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что статус регионов, которые вошли в состав России, является центральным вопросом конфликта на Украине для США.

«Прежде всего, крупнейшим вопросом этого конфликта являются так называемые четыре региона: Донбасс, Крым… Они русскоговорящие. Там были референдумы и подавляющее большинство людей указали, что хотят находиться под российским правом», — сказал спецпосланник.

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