Названо неожиданное последствие политики Трампа в отношении России

Ряд союзников Соединенных Штатов в Европе и Азии задумались о создании собственного ядерного оружия из-за политики президента Дональда Трампа и, в том числе, его подхода к отношениям с Российской Федерацией, пишет Financial Times (FT).

«Консенсус великих держав по поводу нераспространения действительно расшатывается», - поделились своей точкой зрения эксперты.

По их мнению, феномен Трампа предоставил мощный стимул для озвучивания мнений в странах - союзниках Вашингтона, которые заключаются в том, что обладание ядерным оружием в корне решит проблему ненадежности США.

В частности, речь идет о таких государствах, как ФРГ, Южная Корея и Япония. В материале утверждается, что каждая из трех стран способна создать ядерную бомбу в относительно сжатые сроки. Но в случае Берлина и Токио дискуссия ведется в максимально узких кругах, поскольку страны опасаются своей будущей репутации в случае создания такого оружия по причине фактора, связанного с итогами Второй мировой войны.