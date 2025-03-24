Президент США Дональд Трамп посоветовал бывшему кандидату на президентский пост Камале Харрис давать побольше интервью, чтобы выиграть выборы губернатора Калифорнии.

Ранее издание Politico написало: Харрис намерена продолжить политическую деятельность после поражения на ноябрьских выборах президента США. По данным издания, экс-вице-президент США могла бы попытаться получить пост губернатора в родном штате Калифорния. Выборы состоятся в 2026 году.

«Пусть баллотируется...» - сказал Трамп в интервью порталу Outkick.

Он назвал «одну вещь, которую она должна начать делать, - начать давать больше интервью».

Трамп лишил доступа к секретной информации Харрис, Клинтон и семью Байдена

Хозяин Белого дома привел в антипример своего предшественника Джо Байдена, которому малое количество интервью «сошло с рук» из-за пандемии коронавируса.