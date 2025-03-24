Трамп дал Харрис ценный совет для дальнейшей политической карьеры
Президент США Дональд Трамп посоветовал бывшему кандидату на президентский пост Камале Харрис давать побольше интервью, чтобы выиграть выборы губернатора Калифорнии.
Ранее издание Politico написало: Харрис намерена продолжить политическую деятельность после поражения на ноябрьских выборах президента США. По данным издания, экс-вице-президент США могла бы попытаться получить пост губернатора в родном штате Калифорния. Выборы состоятся в 2026 году.
«Пусть баллотируется...» - сказал Трамп в интервью порталу Outkick.
Он назвал «одну вещь, которую она должна начать делать, - начать давать больше интервью».
Трамп лишил доступа к секретной информации Харрис, Клинтон и семью Байдена
Хозяин Белого дома привел в антипример своего предшественника Джо Байдена, которому малое количество интервью «сошло с рук» из-за пандемии коронавируса.