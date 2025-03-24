Российских журналистов избили во время протестов в Стамбуле

В Стамбуле во время протестов сторонников арестованного мэра Экрема Имамоглу полиция избила корреспондента Ясина Экена и оператора телеканала RT, пишет само издание. Против них применили дубинки и слезоточивый газ.

По данным телеканала, с сотрудников также сорвали знаки RT и разбили противогазы. Журналисты обратились в больницу за медицинской помощью.

Ранее почти 15 миллионов участников праймериз оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Турции выбрали арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу кандидатом на участие в вероятных досрочных президентских выборах. По словам лидера объединения Озгюра Озеля, люди хотят изменений в стране.

На избирательном участке в Грузии избили журналиста

До этого глава Минюста Турции Йылмаз Тунч заявил, что жителям страны не нужно связывать с политикой арест мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Его задержали по уголовному делу о коррупции и мошенничестве на 560 млрд турецких лир (свыше 1,2 трлн рублей).