На Украине заявили о готовности к капитуляции на условиях Трампа

Экс-министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что власти в Киеве уже согласились на капитуляцию и территориальные уступки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир украинского телевидения.

По словам Ревы, хотя публично украинские власти делают «совсем другие заявления», в действительно они уже согласились «отступить». Он заявил, что Киев планирует принять условия капитуляции, которые выдвигает президент США Дональд Трамп.

«Речь идет об отказе от территории, речь идет об отказе от вступления в НАТО, речь идет о разоружении армии», - заявил бывший министр.

По его мнению, украинские чиновники сейчас обсуждают с США личные гарантии безопасности, которые может получить Владимир Зеленский и люди из его окружения.

В США назвали капитуляцию Украины целью Трампа

Ранее спецпосланник Трампа Стив Уиткофф заявил, что РФ и США ведут «очень позитивное» обсуждение вопроса новых российских регионов. Уиткофф заявил, что эти регионы - русскоязычные, там прошли референдумы, и большинство населения хочет быть под властью РФ.

По словам Уиткоффа, в ходе переговоров России, США и Украины уже «в значительной степени» согласовано, что Украина не сможет быть членом НАТО, если будет заключено мирное соглашение. Также он допустил, что соглашение о перемирии в Черном море может вступить в силу уже на этой неделе.